Hommikuprogrammis: ettevaatust – kelmid!

Äripäev 26. juuli 2018, 18:00

Said kõne Samoast? Raamatupidajale saadeti võltsarve ja jäid rahast ilma? Airbnb teenusepakkuja vedas alt? Kelmid muutuvad üha nutikamaks ja nende otsa on aina kergem komistada.

Äripäeva hommikuprogrammis räägib Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude talituse juht Hannes Kelt, milliste kelmuste suhtes tasub praegu eriti ettevaatlik olla ja mida teha, kui oled sattunud ohvriks.

Veel tuleb juttu sellest, mida peaksid praegu väga tugevalt töötajate poole kaldu oleval tööturul tegema ettevõtete juhid, et häid päid enda juures hoida. Näiteks on uuringutest selgunud, et vaid 12% töötajatest soovitaksid teistel oma praeguse juhi juurde tööle minna. Stuudios on külas tööandja turundus- ja värbamisagentuuri Brandem partner ja tegevjuht Marie Evart, kes räägib nii Brandemi käekäigust ja kogemustest kui ka töötajate ja tööandjate soovide vahelistest kääridest.

Saatejuhid on Eliisa Matsalu ja Liis Amor.