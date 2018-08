Kuidas teha börsikauplemisest elatusallikas?

Ainult tellijale

Aastaid põhitöö kõrvalt börsidel kaubelnud Inbanki finantsanalüütiku Igor Dorošenko sõnul on börsikauplemisega alustamine raske, kuid edu saavutamiseks saab järgida kindlaid nippe.

„Tegemist on keerulise valdkonnaga ja väga lihtsalt see algus ei tule,“ tõdes Dorošenko Äripäeva raadio Hommikuprogrammis. „Börsikauplemine on nagu iga teine äri, kuid erinevus on selles, et siin minnakse turule raha võtma mitte kliendilt, vaid teiste endasuguste taskust,“ tõdes ta ning lisas, et algajal tuleb rinda pista kogenud kauplejatega.

Pidev õppimine

Seejuures iseloomustab head börsikauplejat võimekus kogu aeg juurde õppida. „Psühholoogiline ettevalmistus ja kogemus on küll olulised, siis on lihtsam otsuseid vastu võtta, kuid arvestada tuleb sellega, et turud on pidevas muutuses,“ rääkis ta.