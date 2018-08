Soome võtab 1,4 miljardit eurot laenu

Äripäev 29. august 2018, 15:32

Soome järgmise aasta eelarve näeb ette võtta 1,4 miljardit eurot laenu, mis on väiksem summa, kui ennustati, kirjutab Kauppalehti.

Soome valitsus on kokkuleppele saanud riigi tuludes ja kuludes. Riigi järgmise aasta eelarve planeeritud maht on 55,3 miljardit eurot, selle sees on varasemast väiksem tulumaks ja suuremad summad uuringutele ja innovatsioonile.

Võlga võetakse varem kavandatust vähem ehk 1,7 miljardi euro asemel 1,4 miljardit.

Põua käes kannatanud põllumeestele on eelarves toetusi kokku 90 miljonit eurot, selle sees on ka varem kokku lepitud toetused.