Põlenud Volta Loftid on taastatud

Endoveri arendatud elu- ja ärihoone Volta Loftid, mis 2018. aasta suvel põlengus kannatada sai, on taastatud ning BTA Kindlustus on lõpetanud kindlustusjuhtumi menetluse. Ekspertide hinnangul on hoone kvaliteetselt taastatud ning esimesed elanikud on hoonesse sisse kolinud, teatas kindlustusselts pressiteates.

Mullu suvel põlenud luksuselamu Volta Loftid on korda tehtud ja esimesed elanikud sisse kolinud. Foto: Andras Kralla

BTA Kindlustus ja kindlustusvõtja OÜ Metropoli Ehitus on jõudnud kokkuleppele hoonele 7. juunil 2018 põlengu käigus tekkinud kahjude suuruse ja hüvitamise tingimuse osas. Kogu kahjukäsitluse käigus on BTA hüvitanud kindlustusvõtjale kõik õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kulud.