East Capital Fund ostis Lätis logistikapargi

Asukoht Riia lennujaama lähedal on logistikapargi klientidega täitnud. Foto: East Capital

East Capitali kolmas kinnisvarafond ostis pea 19 miljoni euro eest logistikapargi Riia lennujaama lähistel, teatas fond.

Kuna selles piirkonnas on kaasaegsete laopindade nõudlus terav, on tehinguga omandatud park on täielikult välja renditud.