Metsa arengukava juht: ideid on palju, aga kõigiga ei saa arvestada

Metsadebatt on läinud teravaks, kohati isiklikukski, kuid ühiskondlik kokkulepe on tema hinnangul metsade kasutamise osas siiski võimalik, selgitas intervjuus keskkonaministeeriumi asekantsler, RMK nõukogu juht ja metsanduse arengukava valmimise juht Marku Lamp. Foto: Andras Kralla

Metsadebatt on läinud teravaks, kohati isiklikukski, kuid ühiskondlik kokkulepe on metsade kasutamises siiski võimalik, leiab keskkonnaministeeriumi asekantsler, RMK nõukogu juht ja metsanduse arengukava valmimise juht Marku Lamp.

See arutelu on tema sõnul terav, aga annab palju uusi mõtteid juurde. "Kas nüüd kõiki saab korraga pardale võtta, seda ilmselt mitte, aga ikkagi väga hea, et selline arutelu on ühiskonnas toimumas," leidis ta.