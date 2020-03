Kraadisin oma portfelli

Kodubörsi aktsiatest on investor Toomase portfellis kõige rohkem viiruse suhtes tundlik Tallink. Foto: Liis Treimann

Viiruse jätkuv levik ja aina karmistuvad vastuabinõud andsid jälle põhjust portfelli vaadata. Kui nakkuskindlad mu investeeringud on?

Ootamatu hoop tuli äsja naftaturult. Olin arvanud, et mu kütuseaktsiat Equinori ­aitab toestada OPECi ja selle liitlaste uus tootmiskärbe, kuna koroonaviiruse tõttu on nõudlus turul järsult vähenenud. Aga võta näpust! Venemaa ei läinud enam naftakartelliga kokkuleppele ja nii kadusid igasugused tootmispiirangud. Nafta hind kukkus selle peale 10% ja juba kardetakse uut hinnakollapsit nagu 2014. aastal. Venemaa vaatest on praegu hea hetk suuremate tootmiskuludega USA kildaõli tootjaid turult välja suitsetada.