Rohelised tegid Macronile valimistel tuule alla

Sotsialistide linnapeakandidaat Anne Hidalgo (keskel) ühes rohelise koalitsioonikaaslase David Belliardiga võitsid Pariisi valijate seas rohkem kui 50protsendilise toetuse. Foto: SIPA/Reuters

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni partei sai kohalike omavalitsuste valimisel hävitavalt lüüa, sellal kui rohelised suutsid oma populaarsuse tõusu ka korralikuks valimistulemuseks pöörata.

Kohalikud valimised olid Macronile olulised, sest ta lootis näidata, et 2017. aastal rajatud partei En Marche on võitnud üle riigi piisavalt toetust, millega minna vastu 2022. aasta presidendi- ja parlamendivalimiste hooajale. Nüüd võib see kaasa tuua muutused Macroni valitsuse koosseisus, kirjutas Reuters.