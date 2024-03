Raadiohommikus: miljonitüli, praktilised investeerimisideed ja Hispaania kinnisvara

Investor Jaak Roosaare räägib raadiohommikus, kuhu tasub praegu oma raha paigutada. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis räägime miljonitülist Viimsis ning võtame luubi alla Hispaania kinnisvaraturu ja praeguse aja kuumemad aktsiaideed.

Viimsis on reformierakondlased läinud ühe untsu läinud detailplaneeringu pärast tülli ja nüüd nõuab üks neist vallalt 2 miljonit eurot. Loo tagamaad avab Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Eestlaste seiklustest kuumal Hispaania kinnisvaraturul annab ülevaate Eesti suurima kinnisvarainvestorite kogukonna eestvedaja Peeter Pärtel ning kõige paljulubavamad investeerimisideed börsidelt laotavad kuulajate ette investor Jaak Roosaare ja tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Juhan Lang ning Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50-10.00 “Obskuurne majandus”. Kui Wikileaksi asutaja Julian Assange peaks vanglas surema, hävineb ka 45 miljoni dollari väärtuses kuulsate kunstnike töid. Sealhulgas näiteks Picasso, Andy Warholi ja Rembrandti tööd võivad saada happega söövitatud. Just nii on lubanud teha üks vene dissidentlik kunstnik, kui mõni Assange’ile lähedal olev isik ei kinnita iga päev, et Assange on elus. Kui seda ei öelda, tiksub taimer happega lõpuni. Saatest kuuleb lähemalt. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 “Kuum tool”. Saade jõuab kuulajani Tartust, kus avab uksed oma veidi enam kui aasta aega tagasi valminud ajaloolisesse kortermajja kinnisvarainvestor ja -arendaja Ergo Mõttus. Säti end raadio ette mõnusalt kuulama Tartu linnulaulu, ajalooliste uste krääkse ja loomulikult, mis kõige olulisem, juttu, mis toimub kinnisvaraturul.

Kas varasemalt talvedel Hispaanias elanud Mõttus vaatab nüüd ka kinnisvara ostmise pilguga sinnapoole? Kas 230 üüripinnaga portfelli on plaanis uuendada, laiendada? Kas praegu on õige aeg hakata kinnisvarasse investeerima ning kas praegune “kriis” on võrreldav 2008. aastaga? Kõigile nendele küsimustele ja paljudele muudelegi saab vastuse sellest saatest. Mõttusega vestleb Laura Saks.

12.00-13.00 “Tööandjate tund”. Saates tuleb sel korral juttu ettevõtete ja majanduse konkurentsivõimest ning sellest, mis seda räsivad – vohav bürokraatia, üleöö muutuvad seadused ja maksud, ebakindlus ning riigirisk – ja mis kasvatada aitab.

Saatest selgub, millised õppetunnid on andnud kestev ja vinduv kriis, kuidas olla agressiivse naabri kõrval investeeringutele atraktiivne ja kuidas nii riik kui ka ettevõtted peaksid ambitsiooni suurendama. Saates on külas A. Le Coqi juht Jaanus Vihand, Maag Foodi juht Silver Kaur ja Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00-14.00 “Teeninduse teejuht”. Hea teeninduse kuul on saates külas "Hea teeninduse kuu" eestvedaja Urmas Kõiv ja Tele2 Eesti tunnustatud teenindaja Priit Allik. Saates räägime, kuidas teenindajaid toetatakse ja hoitakse, millised on hea teeninduse alustalad ning kui keeruline või lihtne on head teenindust pakkuda. Saadet juhib Alyona Stadnik.

15.00-16.00 “Lavajutud”. Seekordses saates kuuleme Gaselli kongressi laval läbi viidud intervjuud Henry Kõrvitsa ehk Genkaga. Tuntud räppar, näitleja, ettevõtja, saatejuht, reklaamide meister, isa ja abikaasa jagab, kuidas tuleb oma erinevate rollidega toime. Kas fookuse hoidmine nii mitmel rindel on keeruline ja mida teeb muusik selleks, et nii mitme tegevuse virrvarris hoida ka iseendast. Genkat intervjueeris Jana Palm.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.