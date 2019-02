Swedbanki aktsia hakkas tõusma

Peale kaks päeva kestnud langust hakkas Swedbanki aktsia tõusma. Foto: Jason Alden/Bloomberg Jaga pilti:

Viimase paari päevaga ligi 20% turuväärtusest kaotanud Swedbanki aktsia alustas tänast kauplemispäeva tubli tõusuga.

Eile 165,05 Rootsi krooni peal sulgunud aktsia on Stockholmi börsil tõusnud üle 3 protsendi, 170 kroonini. Esimese tunniga on omanikku vahetanud üle 3,7 miljoni aktsia, mis on juba praeguseks ületanud päeva keskmist kauplemiskäivet 3,3 miljoni aktsiaga.