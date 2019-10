General Electric üritab võlakoormust vähendada nii tütarettevõtteid müües, kui ka pensioniplaani sissemakseid peatades. Foto: Reuters/Scanpix

General Electric külmutab kulude kärpimiseks töötajate pensioniskeemid

USA tööstuskonglomeraat General Electric teatas esmaspäeval, et külmutab tööandja pensionid ligikaudu 20 000 USA töötajal ning teeb teisi sellega seonduvaid samme, et aidata firmal kärpida võlakoormust ning vähendada töötajate pensionifondi defitsiiti kuni 8 miljardi dollari võrra.

Analüütikute sõnul tasandab selline samm laias laastus GE pensionikohustused seoses madalamate intressimääradega ning on vastavuses tegevjuhti Larry Culpi teiste sammudega, mida ta on viimasel aastal ette võtnud, et kasvatada firma rahavoogu ning vähendada 105,8 miljardi dollari suurust võlakoormust, kirjutab Reuters.