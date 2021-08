USA kodude hinnad tõusid aastaga ligi veerandi võrra

USA kodude hinnatõus oli teises kvartalis rekordinile, sest pakkumist on vähe ning nõudlus on väga suur. Lisaks sellele on kodulaenude intressimäärad rekordmadalal, vahendab Bloomberg.

