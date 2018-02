Iseteenindus nõuab järjest rohkem tehnilist taipu

Maailm digitaliseerub ja ärksama tehnilise taibuga reisijatele avanevad üha mugavamad ja innovaatilisemad pardalemineku lahendused.

Üritame selle süsteemi reisija jaoks teha piisavalt lihtsaks ja loogiliseks, et pagasi äraandmisele kuluks vähem aega ja et reisija saaks pakkuda endale parimat teenindust.

Kui pardakaardi väljaprintimine on jõukohane ülesanne pea kõikidele reisijatele, siis pagasi iseseisev registreerimine on mõnevõrra keerulisem. Selleks suveks jõuavad Tallinna lennujaama esimesed neli iseteeninduslikku pagasi registreerimise liini. Ekraanilt on näha täpsed juhised, kuidas kleepida pagasi külge lipik ning millega peab reisija pagasi äraandmisel arvestama. Muu hulgas saab nendel self-drop-off-liinidel tulevikus tasuda ka pagasi lisatasu eest, kui lennufirma hinnapoliitika seda ette näeb.

Lennule siirdumiseks tuleb Tallinnas praegu veel esitada pardakaart ja isikuttõendav dokument. Samas on mitmed Euroopa riigid loobunud Schengeni liikmesriikide vaheliste lendude puhul reisijate täielikust dokumentide kontrollist ja piirduvad pistelise kontrolliga. Eestis on käimas arutelu erinevate ametkondade vahel lennureisijate dokumendikontrolli nõuete leevendamise üle.

Reisijate arvu jätkuv kasv on lennujaama jaoks tõsine proovikivi iseäranis tipptundidel. Tallinna lennujaamal on kavas hakata käesoleval suvel katsetama reisijate voo mõõtmist tipptehnoloogiliste vahendite abil.

Iseteenindus säästab reisija rahakotti

Lennujaamad peavad üha suuremat tähelepanu pöörama ka teeninduse automatiseerimisele ning rakendama senisest palju enam digitaalseid lahendusi, et iseteeninduse abil hoida lennujaamad konkurentsivõimelised ning reisijad rahulolevad.

Enesestki mõista ei saa teenindajate arvu lõpmatuseni kasvatada, sest ühest küljest pitsitab tööjõupuudus ning teisalt tuleksid pärmitaignana kerkivad tööjõukulud kaudselt lennujaamatasude kaudu kinni maksta reisijatel.

Nii et tarvitse juba ammu lennujaama mitu tundi enne väljalendu kohale tulla, vaid kasutada saab automaatset check-in’i.

Iseteeninduslikule check-in’ile on lisandunud ka online check-in, millega saab lennule registreeruda kodus arvuti taga või mobiiltelefonis. Samas Lufthansa kliendid on jäänud lennujaama vanamoodsatele registreerimiskioskitele vägagi lojaalseks.

Ka Tallinna lennujaam paigaldab kevadeks reisiterminali uued registreerimiskioskid, et võimalikult paljude lennufirmade kliendid saaksid end ilma järjekorras seismata lennule registreerida.

Samas ei kao teenindaja lennujaamast lõplikult kuskile, olgugi et erinevate elektrooniliste ja digitaalsete lahenduste kasutuselevõtt on maailma lennujaamades väga levinud. Näiteks Amsterdami Schipholi lennujaama korraldatud katsed näitasid, et reisijatel on psühholoogiliselt kergem hoomata teenindaja kohalolekut, kui jääda piltlikult öeldes üksi külma tehnoloogiaga.

Inimlik soe kontakt teenindajaga on üks oluline aspekt, mis teeb lennujaamast koduse ja mõnusa koha.

Eero Pärgmäe

Tallinna lennujaama kommertsdirektor