Ainult väga julgetele

Pean tunnistama, et mõned laupäeval mu enda konverentsil kõlanud investeerimisideed võtsid südame alt külmaks.

Investor Toomas üllatus oma konverentsil kuuldud tehingutest ja soovitustest. Foto: Tanel Meos

Teoorias ma ju tean, et kõige tulusamalt on investeeritud ikka siis, kui teised pole julgenud. Kui sinus on olnud lõpuks õigeks osutunud veendumus, et põhja tambitud aktsia on põhjendamatult üle müüdud.