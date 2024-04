Artikkel

„Tõenäosus, et dollar ja euro eksisteerimist jätkavad, on null“

Kullas nähakse üha suuremat turvasadamat puhuks, kui meie finantssüsteemiga midagi juhtub. Kulla hinna hüppelist tõusu on toetanud ka mitmed keskpangad oma ostudega. Foto: Shutterstock

Läänemaailmas on alanud protsessid, mis viivad lõpuks nii euro kui dollari hävimiseni, selgitas Tavidi analüütik Mait Kraun tänases “Investor Toomase tunnis”.

Kraun toob välja, et maailma ajaloos pole ükski riik suutnud lõputult finantsmaailma kontrollida. „Enne USA-d tegid seda britid, kontroll on olnud ka Hollandi käes,“ rääkis ta. „Nii et pikas perspektiivis on tõenäosus, et euro või dollar eksisteerimist jätkavad, null,“ sõnas ta.