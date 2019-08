Nädala lood: notarite hirm hinnasõja ees ja globaalne teleedu

Funk & Pihel OÜ juhatuse liige Jüri Pihel. Piheli firmale kuuluvad kanalid KidZone, KidZone+, SmartZone, FilmZone, FilmZone+. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kuigi sel nädalal lõi ühiskonnas laieneid valitsuse plaan muuta II pensionisammas hiljemalt 2021. aastaks vabatahtlikuks, jäid Äripäeva tellijatele ja lugejatele silma mõnevõrra teised teemad.

Siin on valik Äripäeva selle nädala kuumimatest lugudest, mida luges enim tellijaid.

Kolme aastaga nullist sajatuhandese portfellini

Äripäeva börsitoimetusega jagas oma lugu endine õpetaja ja spordihuviline Siim Semiskar, kes veel mõne aasta eest rügas varahommikust hilisõhtuni tööd teha. Nüüd on ta koos abikaasaga kasvatanud kolm aastat aktsiaportfelli, mis on praeguseks kerkinud üle 100 000 euro.

„Investeerima hakkasin ma väga-väga hilja, võiks öelda, et enda jaoks liiga hilja,“ tõdes Semiskar, kes peab oma investeerimiskarjääri alguseks 2016. aastat. Kuigi aktsiaid proovis ta osta ka varem, olid need vaid üksikud tulutud katsetused. „Ma isegi täpselt ei mäleta, ilmselt olid nii halvad tehingud, et ei taha meenutada,“ nentis ta naljatledes.

Kuidas Semiskar edukalt investeerima hakkas ja mis teda sel teel aitas loe täpsemalt siit!

Ainus Eesti telekanal, mida vaatavad miljonid

Eesti telemaastikul pikk aega tegutsenud Jüri Pihel on üks ettevõtte Kids Network Television juhte ja saanud hakkama teoga, mida kohalikul meediaturul on vaheti utoopiliseks peetud – ta on loonud miljonite televaatajate pilke tõmbava telekanali, mis levib Kesk-Aasiast ja Lähis-Idast kuni Euroopani.

Nagu ettevõtte nimest võib järeldada, siis on tegemist lastele mõeldud telekanaliga. Kui nõudlikud kliendid on lapsed ja kuidas müüa Põrsas Peppat moslemiriikides, loe täpsemalt siit!

Notarite kuldne põli ähvardab lõppeda

Kolmapäevase Äripäeva esikaanelt võis lugeda, et konkurentsiamet soovib kaotada ära notarite hinnakirja ja selle asemel avada hinnastamisturu kehtestades vaid piirmäärad. Konkurentsiameti juhi Märt Otsa sõnul tooksid piirhinnad rohkem paindlikkust hinnalistesse kinnisvaratehingutesse. Samal arvamusel on ka Arco Vara kinnisvarabüroo üks omanikke Elari Tamm, kelle hinnangul võidaks muudatusest eeskätt ostjad.

Miks aga notarid arvavad, et muudatusel on ristivastupidine mõju saate lugeda siit!

Kaevikusõda hoiab legendaarset Otepää hotelli varemeis

Bernhard hotelli omanik Madis Mutso 2016. aasta jaanuars põlenud hotelli varemetel Otepääl. Foto: Andras Kralla

Lõppev uudistenädalat alustas Äripäev kindlustusvaidlusega Otepääl, mille tõttu on Pühajärve vahetusläheduses asuv hotell Bernhard endiselt varemeis. Nii Seesam kindlustus kui ka hotelliomanik Madis Mutso leiavad, et vastaspool on esitanud valeandmeid ja proovinud mõjutada tunnistajaid. Piltlikult öeldes on tegemist sõna sõna vastu olukorraga, millele pole lahendust andnud ka veel mitte ükski ekspertiis.

Segase patiseisu ja kohtus peetava kaevikusõja kohta saab lugeda täpsemalt siit!

"Singapuri maffia" poisid tegid Kagu-Aasiast omale kasu-Aasia

Kui nädal algas suure vaidluse lahkamisega, siis nädala lõpus saime edastada ka häid uudiseid. Nimelt avaldasime loo „Singapuri maffiast“ ehk kolmest Eesti poisist, kes alustasid iduettevõtlust mitte kodusest Eestist vaid kaugel Aasias.

“Singapuri maffia” poisid jõudsid vaevalt kolm aastat oma esimest idufirmat Smartly Kagu-Aasia väikeses riigis kasvatada ja juba jõudiski see sealse suurima varahaldusfondi ostunimekirja. Praegu on Smartly VinaCapitali fondile maha müüdud ning ettevõtte üleandmine käimas.

Millised plaanid Smartly loojatel järgmiseks on loe täpsemalt siit!