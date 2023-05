Uudised

Raadiohommikus: vaade kinnisvaraturule ning poliitikale

Hepsori juht Henri Laks. Foto: Liis Treimann

Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis heidame mitmekülgse vaate kinnisvaraturule ning põikame ka ehitus– ning poliitikateemasse.

Riigikogus on sisuline töö sel nädalal seiskunud ja obstruktsioon jõudnud enneolematule tasemele. Neljapäeval tuleb hommikuprogrammis punnseisu põhjustele hinnangut andma endine õiguskantsler, vandeadvokaat Allar Jõks. Uurime Jõksilt, millised võiksid olla moraalsed ja riigimehelikud, aga ka juriidilised lahendused olukorrale. Kas obstruktsiooni võimalusi riigikogus saab vähendada, säilitades samas demokraatlikud protsessid ning jättes opositsioonile siiski vajalikud õigused ja vabadused?

Börsifirma, kinnisvaraarendaja Hepsori esimese kvartali tulemused said avalikuks kolmapäeval. Ettevõtte juht Henri Laks on hommikuprogrammis kohal, temalt uurime tulemuste kohta täpsemalt. Kinnisvarast on programmis kõnelemas ka Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik, kes räägib, milline on kinnisvaraturu seis peamiselt A-energiaklassiga elamuid arendava Everausi vaates. Ta kommenteerib ka teisipäeval Äripäevas avaldatud artiklis Tallinna venivate ehituslubade ja detailplaneeringute probleemi.

Endine laskesuusataja ning praegune hinnatud laskesuusa kommentaator Margus Ader tegeleb igapäevaselt kinnisvara vahendamisega, keskendudes eelkõige põllu- ja metsamaa müügile. Seega on Ader õige inimene, kellelt uurida maatükkide tehinguturu kohta. Lisaks annab ehitusseadmete rendifirma Storendi juht Tarmo Põiklik programmis oma nägemuse ehitusturu olukorrast.

Hommikuprogrammi veavad Lauri Leet ning uudistetoimetaja Laura Saks.

Saatepäev jätkub kuue saatega:

9.50–10.00 "Tippkohtumine". Lühike ülevaatlik saade, mis tutvustab olulisemaid ärikonverentse ja seminare, mis toovad kokku tippjuhid, võtmetöötajad ja ettevõtjad.

Juttu tuleb maikuus toimuvatest IT-juhtimise aastakonverentsist, Pärnu juhtimiskonverentsist, kinnisvaraarenduse konverentsist ja Pärnu tarneahelakonverentsist. Tööstusuudiste teemaveebi juht Harro Puusild avab saates lähemalt, mis 25. mail tarneahelakonverentsil toimub ja millised teemad tööstust hetkel kimbutavad.

Saadet juhib Keit Ausner.

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Saates räägime sellest, kuidas panna katus elektrit tootma ja nii iseenda kui elektritarbimise kulusid katma nii, et maja välisilme silma ei riiva – nimelt on Eesti ettevõte Roofit.Solar OÜ ühendanud teraskatuse kvaliteedi ja elektrit tootvad päikesepaneelid.

Ettevõtte CEO ja kaasasutaja Andres Anijalg soovitab nii uue maja projekteerimisel kui vanema hoone renoveerimisel mõelda juba pikemas perspektiivis ja arvestada nii uudsete küttelahenduste kui elektrisõidukite laadimise vajadusega. Saates kuuleme, millisele hoonele selline lahendus sobib, kuidas arvestada tootlikkust ja investeeringu tasuvusaega ning kuidas käib ehitisintegreeritud päikesekatuse projekteerimine, paigaldamine, kasutamine ja hooldamine.

Saatejuht on Tuuli Seinberg.

11.00–12:00 “Poliitikute töölaud”. Riigikogus sel nädalal tekkinud tööseisakule annavad saates hinnangu koalitsioonierakondade fraktsioonijuhid Erkki Keldo Reformierakonnast ning Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast.

Uurime, milline on nende nägemus võimalikest lahendustest ning kui suurteks kompromissideks on koalitsioon valmis.

Saatejuht on Lauri Leet.

12.00–13.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Saates on külas Rimi sisemise tuleviku ärisuundade nõukogu liige Maris Rannus.

Räägime sellest, milliste innovatsioonidega puutuvad ostjad kokku Rimi müügisaalis, ning ka lao ja logistika digitaliseerimisest.

Saates arutletakse ka selle üle, milline roll on tehisintellektil kaubanduses, kas ja millal kaovad poodidest müüjad ja töö võtavad üle robotid ning ka sellest, millised on peamised takistused äri digitaliseerimisel.

Saatejuht on Hando Sinisalu

13.00–14.00 "Autojutud". Meelis Telliskivi valiti hiljuti autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu ehk AMTELi tegevjuhiks, üheksakümnendatel ja nullindate algul tegutses ta aga noore mehena nii vormelisõitja kui tehasedirektorina. Nimelt juhtis Telliskivi ettevõtet Kavor, mis valmistas nõukogude ajal terves liidus kuulsust kogunud Estonia vormelautosid.

Seekordses saates meenutabki Telliskivi, kuidas Eestis pärast NSV Liidu kokkuvarisemist püüti vormeliasja edasi ajada. Muu hulgas lahkab ta põhjusi, miks see ettevõtmine aastatuhande alguses siiski hääbus.

Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Maksud on praegu Eesti üks kuumimaid teemasid. Milliseid makse tohiks puutuda ja millistest võiks näpud eemal hoida ning kas käibemaksutõus ikka on nii hull asi, räägivad saates KPMG maksuvaldkonna juht Joel Zernask ja KPMG maksunõustaja Einar Rosin.

Vestlust suunab teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.