Uudised

Äripäev

9. september kell 12:50







G20 tippkohtumine: Putinit ja Xid pole, Aafrika Liit sai liikmestaatuse

G20 tippkohtumine algas täna - vasakul USA president Joe Biden, paremal Prantsusmaa riigipea Emmanuel Macron. Foto: Scanpix

Täna Indias New Dehlis alanud arenenud riikide G20 tippkohtumisel sai liidu liikmeks Aafrika Liit, suurkohtumist iseloomustab ka see, et Hiina liider Xi Jinping ja Venemaa riigipea Vladimir Putin jätsid kohale tulemata, kirjutab CNN.

Laupäeval alanud G20 kohtumine on oluline, sest Ukraina sõda on üha enam lõhestamas maailma juhtriike, samuti on värelemas maailmamajandus ning ka kliimakriis tahab arutamist.