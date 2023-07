Uudised

Raadiohommikus: katkine kliima, pankade pudrumäed, Bolt näitab suunda

Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere räägib hommikuprogrammis kliimamuutuste mõjust majanduskeskkonnale. Foto: Raul Mee

Põuane Lõuna-Euroopa ägab kuumalaine käes. Ühes ilmanurgas põlevad metsad ja valitseb veepuudus, teises kohas on lausvihmad, üleujutused ja maalihked. Kliimamuutustel on hinnasilt. Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomerega räägime, mida kliima inimtekkeline soojenemine meiega teeb ning mida peavad tulevikku silmas pidades ette võtma inimesed, riigid ja ettevõtted.

Bolti uus elektritõuks näitab suunda. Päriselt! Teisipäeval esitletud uus mudel Bolt 6 on varustatud suunatuledega, aga see on veel suhteliselt väike muutus: lisaks sõidumugavusele paraneb turvalisus mitmel moel, tandemsõitjad ja lenksujoodikud tõrjutakse kõrvale. Kuidas seda kõike tehakse ja kas võistleja Tuulele tehakse tuul alla, uurime Bolti sõidukite valdkonna juhilt Ardo Reinsalult.

Intressitoitel pangad teatasid teisipäeval üksteise järel võimsatest tulemustest. Kommenteerime käibeid-kasumeid ja pangajuhtide väljaütlemisi börsitoimetuse ajakirjaniku Indrek Mäe kaasabil.

Pangaväliste krediidiasutuste puhul aga pilt nii roosiline pole. Eelmisel nädalal kritiseeris riigikontroll oma auditis valdkonnaga seotud õiguslikke ja järelevalve kitsaskohti. Kas meid ootab vastutustundetute laenude tõttu sotsiaalne katastroof või nähakse tonti seal, kus seda pole? Vastuseid annab rahandusministeeriumi finantsteenuste poliitika osakonna juhataja asetäitja Thomas Auväärt.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 „Sisuturundussaade“. Saates räägime päevakajalistest raamatupidamisega seotud teemadest. Arutame, mis oli majandusaasta aruannete hilinemise põhjused, mis aitaks hilinemist ära hoida, kes maksab kinni plaanitud maksutõusu ja kuidas võiks tehistaip raamatupidamisele kaasa aidata. Juttu tuleb ka seadusandlusest seoses alaealiste värbamisega ja õpetustest, mida võtta kaasa Slava Ukraini skandaalist. Saadet juhib Tõnu Einasto.

11.00-12.00 „Triniti eetris“. Kordussaade. Räägime kinnisvaraga seotud õigusteemadel ja täpsemalt kaasomandiga seotud muredest ja vaidluste lahendamisest.

Külas on Triniti vandeadvokaadid Virge Murak ja Klen Laus, kes toovad näiteid reaalsest elust, kuidas on mõistlik kaasomandit vormistada. Juttu tuleb sellest, kuidas osasid jaotada, kuidas need õigesti kirja panna ning kuidas vaidlusi tulemuslikult lahendada. Samuti saab vastuse küsimus, mis saab kahepeale ostetud korterist, kui teed lähevad lahku. Saadet juhib Gregor Alaküla.

13.00–14.00 „Energiatund“. Külas on Eleringi uus juht Kalle Kilk ning räägime Eesti energiaturu olukorrast, puudutades nii meie elektri tootmise ja tarbimise kui ka gaasiga varustatuse probleeme.

Konkreetsemalt peatume Eesti elektribilansil, elektri ülekandevõrkudel, talumistasul, Venemaa võrgusüsteemist desünkroniseerimisel ning ka taastuvenergial, samuti LNG-gaasi vastuvõtuvõimekusel. Lisaks uurime Kalle Kilgilt, milline on tema prognoos uute hinnašokkide tõenäosuse kohta uuel küttehooajal. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00–16.00 „Delovõje ljudi“. Kordussaade. Külas on koolituskeskuse 1-koolitus kaasomanik ja juhtiv koolitaja ning rahvusvahelise müügikooli TBE Sales müügijuht Rufat Kerimli.

Juttu tuleb sellest, kuidas Rufat Kerimli lõi oma müügisüsteemi, milles ta rakendab idamaist külalislahkust. Tema hinnangul ei ole klient kuningas, vaid on klient. Saates ta räägib, mis vahe on kuningal ja kliendil, milline teenindus ja müügitase Eestis on ning milliseid vigu peamiselt tehakse.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.