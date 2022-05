Vene gaasitarned Soome võivad katkeda

Euroopa gaasimüüjad löövad üksteise järel Vene rublakaardi ees värisema

Hirm Vene gaasitarnetest ilma jääda on Euroopas suurem kui hirm kaotada üksmeel Ukraina sõja toetamisel või rikkuda iseenda kokkulepitud sanktsioone – Euroopa gaasimüüjad teatavad üksteise järel, et valmistuvad avama rublakontosid, et saada ka edaspidi Gazpromile ülekandeid teha.